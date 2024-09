Partirà nel weekend, a Gonnoscodina, il “Laboratorio de sa Fregua”, piatto tipico della tradizione della comunità.

Quattro appuntamenti in totale: domani e domenica i primi due, il 14 e 15 settembre gli altri che andranno a chiudere il ciclo di incontri.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Nei locali comunali presenti in località “S’Anatzu”, i partecipanti saranno impegnati sia al mattino (dalle 9 alle 12) che al pomeriggio (dalle 15 alle 19). Gli organizzatori invitano i partecipanti, che ne hanno la disponibilità, a portare con sé durante il corso “Sa Pianedda” o “Sa Scivedda” (strumenti utilizzati per la lavorazione del prodotto).

Il laboratorio, che rientra all’interno del cartellone di eventi dell’estate e dell’autunno a Gonnoscodina, è un antipasto della “Sagra de Sa Fregua”, vetrina del prodotto, in programma per domenica 13 ottobre.

© Riproduzione riservata