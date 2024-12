Il Comune di Gonnoscodina ha intenzione di realizzare un corso di ginnastica dolce in favore della popolazione residente adulta. Le attività si svolgeranno nel locale comunale di via Roma, con una cadenza di due lezioni settimanali della durata di un’ora. Il corso avrà una durata di 6 mesi, da gennaio a giugno 2025. Agli interessati verrà richiesto obbligatoriamente un certificato medico che attesti l’idoneità a svolgere attività di ginnastica dolce.

A carico degli iscritti ci sarà una quota di compartecipazione, mentre le iscrizioni dovranno pervenire compilando il modulo predisposto dal Comune, presente nel sito istituzionale dell’ente o presso gli uffici comunali. La presentazione, a mano presso l’Ufficio Protocollo, via e-mail (indirizzo protocollo@comune.gonnoscodina.or.it) o via Pec (protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it) dovrà avvenire entro il 27 dicembre. Per informazioni si può contattare l’Ufficio Servizi Sociali.

