A Ghilarza è iniziato il conto alla rovescia nella cittadina del Guilcier per “Arte e Sapori”, la kermesse che vede esporre le produzioni dell’agro-alimentare, dell’artigianato e dell’hobbistica lungo la via principale di Ghilarza. Quest’anno si terrà il 18 dicembre.

Già aperte le iscrizioni per gli espositori: avranno tempo sino al 4 dicembre per inoltrare domanda alla Pro loco che si occupa della manifestazione di concerto al Comune. I partecipanti contribuiranno con venti euro ciascuno a sostegno delle spese organizzative dell’evento.

Nel 2022 si festeggia la dodicesima edizione e le proposte saranno varie. Bancarelle e locali allestiti da piazza di chiesa sino all’altezza della chiesa di Sant’Antioco con produttori in arrivo oltre che da Ghilarza e dai centri vicini anche dal resto dell’Isola. Ma accanto alle esposizioni che regaleranno ai visitatori un chilometro di gusto, saranno organizzati anche eventi collaterali che scandiranno la giornata.

Da sempre, infatti, oltre alle proposte messe in campo dagli espositori, vengono proposti eventi culturali, laboratori, attività sportive e ricreative, spettacoli musicali itineranti.

Un forte momento di aggregazione e socializzazione, ma anche un modo per dare una boccata d’ossigeno ai produttori e agli artigiani in un momento non semplice.

© Riproduzione riservata