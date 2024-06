Lunedì alle ore 17,30, a Muravera, presso l'aula consiliare "Piero Loddo", si terrà un incontro organizzato dal Comune e dalla Pro Loco.

Sono invitate tutte le associazioni, i commercianti, gli artigiani, le scuole, i comitati spontanei e i cittadini che desiderano offrire il proprio contributo per la realizzazione della Estate Muraverese 2024.

Un appuntamento attesissimo in una stagione che in fatto di presenze potrebbe essere all'insegna dei record. L'obiettivo è quello di organizzare appuntamenti per garantire anche alternative al sole e al mare.

