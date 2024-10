Nell'ambito del calendario "Elmas in festa", manifestazione organizzata dal Comune, la Biblioteca comunale ospiterà due eventi culturali, a cura del Circolo dei lettori".

Venerdì 25 ottobre, alle ore 17, si terrà la presentazione della traduzione in lingua sarda del romanzo di George Orwell, "1984". Gonario Francesco Sedda, autore della traduzione, guiderà i presenti in un viaggio linguistico e letterario, esplorando l'uso del sardo nella traduzione letteraria.

Il giorno seguente, sabato 26 ottobre, alle ore 18, si svolgerà "Versi in Gioco", un evento dedicato a chi ama giocare con le parole e scoprire nuove sfumature della letteratura.

Il prossimo evento in programma all’interno del calendario di Elmas in festa è quello per la notte di Halloween giovedì 31 ottobre, alle ore 18, con "Is Animeddas”, organizzata dalla Pro Loco. Tra animazione, truccabimbi e una pioggia di caramelle, i bambini potranno vivere una serata magica, con giochi e sorprese.

© Riproduzione riservata