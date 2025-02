Chi è Elisabetta Canalis?

Elisabetta Canalis è una celebre showgirl, attrice e modella italiana, nata il 12 settembre 1978 a Sassari. Diventata famosa grazie alla partecipazione a "Striscia la Notizia", ha poi costruito una carriera di successo tra televisione, cinema e moda.

Infanzia e Formazione

Cresciuta in Sardegna, Elisabetta è figlia di Cesare Canalis, radiologo, e Bruna, insegnante. Dopo il diploma al liceo classico, si trasferisce a Milano per studiare Lingue Straniere all’Università degli Studi di Milano, ma abbandona gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo.

Carriera Televisiva e Cinematografica

L'Esordio a "Striscia la Notizia"

Il successo arriva nel 1999 quando diventa velina di "Striscia la Notizia" su Canale 5, ruolo che ricopre fino al 2002.

Cinema e Serie TV

Dopo "Striscia", partecipa a film come:

"Deuce Bigalow: Puttano in saldo" (2005)

"Natale a New York" (2006)

Sitcom "Love Bugs" (2005)

Negli Stati Uniti ha recitato nella serie "Leverage", mentre nel 2011 ha partecipato a "Dancing with the Stars".

Festival di Sanremo 2011

Nel 2011 affianca Gianni Morandi e Belen Rodriguez nella conduzione del Festival di Sanremo, intervistando anche Robert De Niro.

Carriera da Modella e Testimonial

Elisabetta Canalis ha collaborato con brand prestigiosi come Roberto Cavalli, Pantene e L’Oréal ed è apparsa su riviste come Vogue e Harper’s Bazaar. Ha anche posato per PETA nella campagna contro le pellicce.

Vita Privata

Dal 2009 al 2011 è stata legata a George Clooney. Nel 2014 ha sposato il chirurgo Brian Perri, con cui ha avuto una figlia, Skyler Eva.

