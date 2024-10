Due allievi, due maestri diversi, per due date dedicate al pianoforte. La Sala Sassu del Conservatorio di Sassari ospita due concerti mercoledì e venerdì, sempre con inizio alle 19 e a ingresso libero e gratuito.

Il primo appuntamento è dopodomani per la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” con il pianista Alessandro Obino, allievo del docente Andrea Ivaldi sotto la cui guida ha conseguito la laurea triennale nel 2022. Il concerto prevede l’esecuzione delle Variazioni per pianoforte op. 9 di Johannes Brahms, della Fantasia in fa minore op. 49 di Fryderyk Chopin e della suite In the mists di Leoš Janáček.

Venerdì il concerto avrà come protagonista Francesco Miscera, iscritto al biennio di Pianoforte con il docente Mariano Meloni. La serata sarà interamente dedicata alla musica del compositore russo Alexandr Nikolaevič Skrjabin, di cui saranno eseguiti la Sonata n. 4 op. 30, il Notturno n. 2 op. 9, la Sonata n. 1 op. 6 e quattro Studi scelti op. 8.

