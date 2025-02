Carri allegorici, gruppi in maschera, cibo e buona musica.

Fervono i preparativi per il Carnevale dolianovese con il ritorno di “Tziu Tziccheddu”, il fantoccio con le sembianze di uomo a cui la comunità attribuisce le colpe di tutti i mali e per questo destinato a finire bruciato. La giornata clou si terrà il 16 febbraio, dalle 15, con la grande sfilata nelle vie del paese.

Dalle 17.30 la festa proseguirà in Piazza Europa con la Disco Carnival a cura di Lady Manu Dj. La Pro Loco ha previsto un premio in danaro per i migliori carri allegorici e per i gruppi in maschera più originali.

Un premio sarà assegnato anche alla maschera singola più bella e coinvolgente. Per iscriversi c’è tempo fino al 5 febbraio chiamando al numero 340.4132905.

