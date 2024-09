Nuovo appuntamento, a Curcuris, con il Festival Comunitario 2024, che quest’anno propone il tema “Tradizione&Innovazione”, organizzato dall’amministrazione comunale.

Venerdì, alle 18.30, negli spazi di “Casa Pilloni”, in via Chiesa, si terrà una conferenza-dibattito dal titolo “Autarchia Verde”.

Una serata in cui si parlerà di ambiente, agricoltura e green economy, tra istante di conservazione e rinnovamento, argomenti di grande attualità. Nel corso della serata interverrà Marino Ruzzenenti, autore del libro “Ecologia e Autarchia. Cento anni di genio italiano per la transizione ecologica”. Dialogherà con l’auto Luigi Manias, direttore dell’archivio culturale “Ape Buridana”. Sempre nell’ambito del tema “Tradizione&Innovazione”, è possibile visitare, fino al 12 ottobre, la mostra fotografica, al quale è abbinato il concorso fotografico. Proprio in occasione della chiusura della mostra è fissata la premiazione dei migliori scatti.

