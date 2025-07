Una cena per onorare la sacralità dell’amicizia, per stare insieme e promuovere la socialità, la sagra del vitello allo spiedo è stata un successo di pubblico e degustatori, un evento conviviale per promuovere anche le bellezze naturalistiche della suggestiva baia di Santa Caterina. Organizzata dall’associazione “Caddos in festa” di Cuglieri «ha arrostito la carne secondo l’antica ricetta locale, regalando ai tanti gourmet una pietanza gustosa, saporita da leccarsi i baffi», spiega la presidente Luisa Carriere.

Tanti sono stati gli ospiti buongustai della cena nella piazza del Centro Servizi, un momento tra amici e conoscenti, per rivedersi e scambiare chiacchiere tra il serio e il faceto, per abbandonarsi alla leggerezza della festa per affrontare con maggior vigore le problematiche della vita. La serata è stata allietata dall’organettista Giuliano Armas che ha fatto danzare al ritmo di musica folk sarda. Il gran finale dj set con Andrea Camedda e Guido Marongiu.

L’associazione “Caddos in festa” di Cuglieri, nata nel 2018, conta una cinquantina di iscritti e organizza durante tutto l’anno eventi conviviali, culturali, musicali, quindi le pariglie a cavallo e la suggestiva sfilata equestre Bestires e Caddos.

