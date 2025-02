Tre appuntamenti in maschera tra sfilate, musica e divertimento per grandi e piccoli: la comunità si prepara ad accogliere il Carnevale Sennorese, che a partire da giovedì grasso (27 febbraio), proseguendo il sabato successivo (1 marzo) per concludersi la giornata di martedì grasso (4 marzo), sarà una grande celebrazione della convivialità e delle tradizioni con oltre settemila presenze stimate. Il primo appuntamento, quello di giovedì grasso, sarà dedicato a bambini e famiglie,con una festa in maschera negli ampi spazi della palestra comunale (accanto all’Istituto comprensivo) dove,a partire dalle 16.30, l’atmosferasarà fatta di giochi, di animazione, musica, gonfiabili e tante frittelle, in un ambiente sicuro e festoso. Sabato 1 marzo alle 16 il cuore del paese si animerà di colori grazie allasfilata di figuranti che attraverseràla via Roma e altre vie principali del centro storico.

Ad aprire la serata saranno i gruppi di maschere tipiche sarde: in primis la compagine sennorese dei "Gigantes", nata di recente e divenuta in breve tempo tra le più ammalianti e misteriose con le sue imponenti figure dal fascino ancestrale.I diciotto figuranti daranno vita a un'atmosfera mistica e potente, in una relazione arcana con il regno animale e con la forza primordiale della natura;sfileranno poi "S' Urtzu” di Ula Tirso; "IsCerbus” di Sinnai; “Isrestes e S'Urtzu Pretistu” di Sorgono; "Is Sonaggiaos" di Ortueri. Seguirà la parata dei bambini con le mascotte della Walt Disney e Butterfly Parade, e la spettacolare esibizione della"Marching Band Berchidda" a cura dell’associazione Funky Jazz Orchestra,composta da circa trenta elementi. Un'autentica protagonista delle sfilate con le sue performance musicali.

Ad allietare la serata arriveranno anche gli "Sbandieratori San Guantino Iglesias"e leMajorette“ ToninoSpanu” di Olbia.Quindi gruppi in maschera e tanticarri allegorici:“Gli Eschimesi”, a cura dell’associazione USD Sennori; gli“Space Jam”, a cura dell’associazione ASD Pallacanestro Sennori; “Il carro”, che porterà in scena l’energia e l’atmosfera delle star del basket;“Pirati dei Caraibi”, a cura dell’associazione culturale Banda Musicale “Città di Sennori”; “La fattoria”, a cura dell’associazione culturale SosFemmineddos;“Squid Game”, a cura dell’associazione turistica Pro Loco Sennori;"Cartoons", a cura dell'Associazione culturale “ Coro delle voci bianche – città di Sennori; "Figli dei Fiori";"Parata delle Mascotte della Walt Disney" e "Parata Butterfly Parade" organizzati dalla Ies Eventi.

