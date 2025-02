Il Comune di Stintino ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ad associazioni, enti pubblici e privati, gruppi culturali e sportivi per presentare progetti al fine di arricchire il programma della edizione del Carnevale 2025. L’obiettivo è la predisposizione di un calendario di eventi nella cittadina per promuovere l’immagine di Stintino, a tutti i livelli territoriali, in particolare per le seguenti date: 1 marzo favata + serata di liscio (1.400 euro la somma disponibile); 4 marzo con trenini – animatori per bambini e frittelle (risorse disponibili 1.600 euro); 8 marzo (1.000 euro); 9 marzo sempre con trenino, animatori e pignatta (1.400 euro).

L’amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente la tensostruttura in Piazza dei 45. I termini di presentazione delle domande sono stabilite entro la data del 21 febbraio presso l’Ufficio Protocollo del Comune. il contributo concordato potrà essere concesso solo a seguito della presentazione di un successivo bilancio consuntivo, e delle relative pezze giustificative.

© Riproduzione riservata