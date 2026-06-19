Farà tappa anche in Sardegna “Uncover Life – Scopri la Vita”, la nuova serie di eventi 2026 con Prem Rawat, autore e conferenziere internazionale conosciuto per i suoi incontri dedicati alla pace interiore, alla consapevolezza e al valore della vita.

L’appuntamento è in programma domani alle 18 al PalaPoggio di Poggio dei Pini. L’iniziativa avrà il suo centro a Bologna e sarà collegata in contemporanea con altre località italiane: Lecce, Forza d’Agrò in Sicilia, Crodo in Piemonte e, appunto, Poggio dei Pini per la Sardegna.

Attraverso racconti, riflessioni e momenti di dialogo, Prem Rawat proporrà al pubblico un percorso incentrato sulla ricerca della serenità e della pace personale. L’evento bolognese sarà presentato da Neri Marcorè, mentre a Poggio dei Pini la conduzione sarà affidata allo scrittore Andrea Fulgheri.

La serata sarà arricchita dall’accompagnamento musicale delle launeddas di Stefano Pinna. L’incontro si svolgerà all’interno del PalaPoggio, struttura realizzata per celebrare il sessantesimo anniversario della Cooperativa Poggio dei Pini.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della Cooperativa Poggio dei Pini, dell’associazione Poggio dei Pini Cultura, con Barbara Cabras e Cristina Pezzini. Al termine dell’evento è previsto un aperitivo per tutti i partecipanti.

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