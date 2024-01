Continua la rassegna I Venerdì al Museo. Domani nuovo incontro al museo di Cabras. Sarà un tema scientifico stavolta a catturare l’attenzione dei partecipanti: in collaborazione con il Cnr di Torregrande, i presenti andranno alla scoperta delle tartarughe marine.

Andrea De Lucia, ricercatore presso l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità ambientale in ambiente marino, approfondirà il tema delle nidificazioni in Sardegna, alla luce dei dati del 2023, che hanno rivelato il raggiungimento di un record rispetto alle precedenti stagioni. L’appuntamento è alle 18, nella Sala del Paesaggio del Museo civico Giovanni Marongiu. L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

