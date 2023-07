Ci sarà tanta musica a Bonorva per la sentita festa in onore della Madonna degli Angeli organizzata dal comitato con il sostegno della Pro loco.

I festeggiamenti si apriranno martedì 1 agosto alle 18.30 con il vespro solenne e la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Bambina.

Mercoledì 2 agosto sarà la volta della processione per le vie del paese, alla quale parteciperanno i gruppi folk di Mara, Sindia e Silanus che si esibiranno, alle 22, nel corso della serata folkloristica accompagnati dall'organetto di Antonello Salis e presentati da Emanuela Sassu.

Doppio appuntamento in programma il 3 agosto, entrambi in piazza Santa Maria: alle 18 le "Coccotrilly" proporranno i giochi antici di strada; alle 22 è in programma la gara di canto a chitarra con Emanuele Bazzoni, Roberto Murgia e Franco Figos accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Salvatore Podda.

Venerdì 4 agosto, alle 22, è previsto il concerto della "Banda Bassotti" da Dj Barone e The Angius Vocalist.

© Riproduzione riservata