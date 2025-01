Ad Asuni, dopo gli incontri con la popolazione della scorsa settimana, sono aperte le iscrizioni per poter partecipare alle lezioni della “Scuola Civica di Musica della Sardegna Centrale”.

Nella sede del paese hanno preso il via le lezioni individuali dei corsi di chitarra, pianoforte e corale. Di possibile attivazione anche i corsi di canto e ci si può iscrivere anche gli altri corsi legati a tutti gli strumenti musicali, che potrebbero essere erogati ad Asuni al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Le lezioni individuali hanno la durata di 30 minuti e le tariffe annuali variano in base alla residenza o meno del richiedente. Per informazioni e iscrizioni ci si può recare presso gli uffici comunali entro la giornata di domani.

© Riproduzione riservata