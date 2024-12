Il Comune di Arzachena, insieme all'IPSSAR Costa Smeralda, promuove un corso di lingua italiana rivolto a cittadini stranieri per l’acquisizione delle competenze linguistiche e civiche necessarie per ottenere anche il permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo.

Gli obiettivi del corso sono anche facilitare l’integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri residenti, rendendo più agevole la loro partecipazione alla vita quotidiana e il dialogo con le istituzioni e la comunità locale e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini stranieri alla vita sociale e culturale della comunità di Arzachena. Fino alle ore 13 del 17 gennaio 2025 è possibile presentare domanda al Comune di Arzachena.

I corsi avranno una durata variabile, in base alle esigenze formative dei partecipanti, ma prevedranno un minimo di 4 ore settimanali, per una durata complessiva di 2 mesi. I corsi si terranno per gli anni 2024/2025/2026 nell’IPSSAR Costa Smeralda (via P. Dettori, 90 – Arzachena) con classi non superiori a 40 partecipanti per volta.

Al termine dei corsi, i partecipanti saranno sottoposti a un esame per valutare il livello di competenza raggiunto. A coloro che avranno frequentato almeno il 60% delle lezioni verrà rilasciato un attestato che potrà essere utilizzato per la richiesta del permesso di soggiorno.

© Riproduzione riservata