Si parte giovedì 17 aprile e si prosegue fino al 21, col Torneo internazionale di scacchi città di Arzachena 2025.

Un evento questo che, da 10 anni, porta i maestri internazionali della disciplina nel comune smeraldino e nei suoi borghi.

Gli incontri si svolgeranno al villaggio Isuledda di Cannigione. Gli iscritti sono oltre 60 e provengono da tutta Europa. E il torneo quest’anno ha un significato particolare in quanto l’associazione organizzatrice Arzachess e il suo presidente Giuseppe Corbo (l’iniziativa è promossa dalla delegata allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni) sono reduci dalla conquista del terzo posto al Campionato Italiano a squadre, serie Master, svoltosi nei giorni scorsi a Boario Terme, col capitano Francesco Sonis e i giocatori Andria Murizzi, Nicholas Paltrinieri, Raffaele Di Paolo, Stefano Maldonado Gonzales.

Una tradizione, quella degli scacchi, ormai consolidata ad Arzachena, tanto che, solo poche settimane fa, a Cannigione, in piazza Magellano, è terminato l’intervento di piantumazione di arbusti e di un prato “a scacchiera”, «un omaggio – ha sottolineato l’amministrazione comunale - ai cittadini e, in particolare, un riconoscimento per Arzachess. Da 10 anni l’associazione porta una competizione internazionale di scacchi a Cannigione e il nome del nostro paese sul podio di importanti campionati nel resto di Italia e in Europa».

