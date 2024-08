Ad Arzachena sarà l’edizione numero 10 quella di “Estate in Fiore” che inizierà il 6 settembre e durerà fino all’8. E saranno 3 giorni di esposizioni ed eventi sulla valorizzazione delle risorse naturali e il decoro urbano.

Dopo il taglio del nastro alle 11:00 di venerdì 6 settembre, sono in calendario fino a domenica, tra l’altro: mercato in fiore con prodotti e oggettistica dedicati al tema dei fiori e della natura e dell’agroalimentare; laboratori e giochi per bambini; picnic con la distribuzione di cestini e gadget; la presentazione del progetto “No plastic, please”, l’estemporanea “Pittori in centro storico”; musica dal vivo con Sound the Baja e Alden Quartet.

«Ogni anno, vogliamo gettare un ‘seme di sostenibilità’ con la trasformazione simbolica del nostro centro storico in un’oasi verde, ma anche divulgare progetti legati alla valorizzazione delle risorse naturali», afferma il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni.

«L’intento è quello di coinvolgere il pubblico in momenti di approfondimento e intrattenimento, grazie a convegni, laboratori, presentazione di libri, che si alternano nella 3 giorni settembrina. Il tema di quest’anno è l’erosione costiera e sarà l’occasione per coinvolgere operatori turistici e cittadini in una discussione che sta a cuore a tutti: la tutela delle nostre delicate spiagge e di tutto quel fragile ecosistema dunale e marino che rendono uniche la costa di Arzachena e la Sardegna tutta».

Claudia Giagoni, assessora al Turismo, sottolinea come «molti turisti abitudinari e proprietari di seconde case programmino le vacanze anche in vista dell’evento, confermando come questo strumento funzioni da attrattore per i visitatori nel centro storico».

