Doppio appuntamento, venerdì 22 e sabato 23 maggio, alla Corte d'Appello in piazza Repubblica a Cagliari per il convegno "Arbitrato nautico e turistico, vantaggi per la filiera". Un evento della Camera arbitrale internazionale, del Tribunale arbitrale del turismo, del Tribunale arbitrale della nautica, di Assoyacht e dell'Ordine degli avvocati di Cagliari.

Si comincia con la prima sessione, venerdì alle 15.30. Dopo i saluti istituzionali, a cura dell'avvocato Matteo Pinna (presidente dell'Ordine degli avvocati di Cagliari) e del contrammiraglio Giovanni Stella (Direttore Marittimo di Cagliari), gli interventi di Rocco Guerriero (presidente Camera arbitrale internazionale) su "I vantaggi dell'arbitrato", di Michael Tirrito (presidente Assoyacht) su "Arbitrato e lavoro nautico" e di Giangiacomo Pisu (consigliere Tribunale arbitrale della nautica) su "La perizia contrattuale nella nautica da diporto". Introduce e modera l'avvocato Alfonso Mignone, presidente sezioni Nautica e Turismo della Camera arbitrale internazionale. A seguire, la cerimonia di firma dei protocolli d'intesa con la Camera arbitrale internazionale.

Sabato la seconda sessione, a partire dalle 9.30. Sempre con Alfonso Mignone a introdurre e moderare, si susseguiranno gli interventi di Valentina Corona (associato di Diritto della navigazione e Diritto del turismo all'Università di Cagliari) su "Arbitrato e contratti del turismo", di Gianfranco Benelli (associato di Diritto dei trasporti all'Università di Sassari) su "Albergo diffuso nautico: arbitrato nautico o turistico?", di Anna Rita Secchi (consigliere Tribunale arbitrale del turismo) su "Le controversie arbitrali nella cruise industry" e di Fausto Mura (presidente Federalberghi Sardegna) su "Arbitrato e Hospitality".

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata