In occasione della Settimana Santa la Banda Musicale Antonio Dalerci propone ad algheresi e ospiti un momento di riflessione musicale intitolato “Envant del Rei. Les ondes de gener”, che si terrà nella serata di Domenica delle Palme, 13 aprile 2025 alle 18 presso la Parrocchia del SS. Nome di Gesù in Alghero.

L’evento nasce da una sempre più consolidata collaborazione tra la banda cittadina e la Diocesi di Alghero- Bosa, la Confraternita della Misericordia di Alghero, l’assessorato alla Cultura e la Fondazione Alghero.

Durante la serata verrà eseguito il testo “Les ondes de gener” (Le onde di gennaio): è un componimento in cui si narrano, in linguaggio poetico, le vicende che portarono all’arrivo del Sant Cristus della Misericordia (proveniente da Alicante) ad Alghero. Nel testo, scritto in algherese da Franco Cano, fonti storiche e racconti fantastici si incrociano in un turbinio di fede e racconto popolare. La composizione consta di sette strofe di otto versi ciascuna, alternate nel corso del concerto da brani musicali di G.F. Handel, Charles Adam, W.A. Mozart, Chopin, L.V. Beethoven, F. Chopin, P. Tchaikovsky e del compositore algherese Pino Piras.

Le letture sono affidate alla voce di Carmela Mura Monfardino mentre l’introduzione storica sarà a cura della prof.ssa Enza Castellaccio, da sempre impegnata nella salvaguardia del patrimonio storico, culturale e linguistico di Alghero.

