Al via a Masullas il concorso “MasullasInFiore”.

La dodicesima edizione dell’iniziativa messa in campo da Comune e Ceas Masullas – Parte Montis ha come obiettivo quello di abbellire l’immagine del paese attraverso l’utilizzo dei fiori. Il Concorso è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e si suddivide nelle categorie “Davanzale Fiorito” (rivolta a privati cittadini nell’ambito della propria abitazione), “Angolo Fiorito” (rivolta a imprese, esercizi commerciali e associazioni all’interno del centro urbano), “ArteFlor Masullas” (per la realizzazione di strutture creative mediante materiali di riciclo o di recupero di oggetti di uso quotidiano), “MasullasInFiore Social” (foto pubblicate sul profilo Facebook “CEAS Masullas - Parte Montis” e quella che riceverà più “Mi piace” vincerà il premio della giuria popolare) e la nuova sezione “Giardino segreto”, che prevede l’abbellimento floreale di giardini, cortili o spazi interni, o anche di davanzali, balconi, terrazze, soglie anche se non visibili dalla pubblica via. La partecipazione al Concorso è gratuita.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata al CEAS Masullas – Parte Montis sino al 7 maggio 2025, via e-mail (ceasmasullas@tiscali.it), Whatsapp (3891777100), in forma cartacea presso la cassetta postale (a Comune, sede del CEAS o Biblioteca comunale “Predi Antiogu”). Ai primi tre classificati per categoria verranno riconosciuti premi sotto forma di “buoni spesa” da utilizzare per l’acquisto di attrezzature per giardino, fiori e piante presso un negozio convenzionato. Per info e iscrizioni ci si può rivolgere al CEAS o in biblioteca.

