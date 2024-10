Polenta ma anche divieti. In occasione della sagra dedicata al prodotto tipico del paese, che andrà in scena sabato e domenica nel centro storico del paese, cambia la viabilità stradale, come ha deciso la polizia locale. Divieto di transito dalle 14 del 19 ottobre e fino alle due del 20 ottobre nella via Sant'Anna e in piazza Maria Ausiliatrice, ma anche nel tratto compreso tra la via Sant'Anna e il corso Roma e tra la via Don Bosco e corso Roma. Divieto di sosta con rimozione forzata sempre nei due giorni in via Ferraris, nel tratto compreso tra la via Sant'Anna e la via Friuli, sul lato del campo sportivo comunale. Come sempre saranno posizionati i segnali di divieto. L'evento è promosso dalla Pro loco.

