In principio fu una manifestazione per degustare l'ottimo vino, poi "Ajò a Ippuntare" si è espanso come temi e tempi. L'edizione numero 22 propone tanti eventi sino a domenica, come illustrato questa mattina nella presentazione in camnera di Commecrcio, dato che la kermesse è nel cartellone di Salude & Trigu.

"Ajò a Ippuntare" è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco con il Comune di Usini, il Coro di Usini (che festeggia i 50 anni di attività), il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e l'ente camerale. La manifestazione avvia da quest'anno pure una collaborazione con Visit Italy, il primo canale indipendente di promozione dell'Italia nel mondo, grazie alla presenza di una madrina speciale, Benedetta Ricci, Content manager della community online che propone itinerari e percorsi agli oltre 3 milioni di viaggiatori che ne fanno parte.

Programma- Oggi e domani alle 16 nei locali del bar-trattoria Sensos, si terranno due laboratori di dolci tipici tradizionali le "tericcas", che hanno come ingrediente la saba (ossia il mosto d'uva cotto), e "sos germinos", dolci presenti solo nel territorio usinese.

Giovedì alle 18 nella Biblioteca comunale Stanis Ruinas si terrà l’evento “Usini in PrOSA - Istantanee di un paese tra parole e suggestioni” dedicato all'identità locale con letture di alcuni brani in prosa di autori usinesi.

Venerdì alle 17.30 l’Ex Ma di Via Ossi ospita il convegno "Dai 22 anni di Ajò a Ippuntare al 25ennale della Rassegna Enologica Vini di Coros: l’evoluzione della vitivinicoltura di Usini".

Domenica alle 16 la degustazione itinerante attraverso le cantine che hanno sposato con entusiasmo l’iniziativa. Non solo. E’ prevista anche una parte degustativa in appositi spazi adibiti a punto ristoro. Non mancherà l’intrattenimento tra musica, canto e folklore.

