Arte, vino e musica a Telti che, sabato prossimo, ospita la prima edizione de La collina del Gusto, manifestazione organizzata dalla Pro Loco del paese gallurese e dell'amministrazione comunale con lo scopo di promuovere il territorio valorizzandone le eccellenze. La serata ospita due eventi di eccezione dedicati all'enologia e all'arte.

In piazza della biblioteca, sarà presentata la ventesima edizione della guida del Touring club italiano, Vinibuoni d'Italia, alla presenza del responsabile della sezione riservata alla Sardegna, Gilberto Arru, che racconterà l'isola attraverso i vini censiti dalla guida.

In piazza Dante, saranno inaugurati due bassorilievi allestiti dell'artista Pina Monne, muralista sarda che ha dipinto, con oltre seicento opere, ottanta Comuni dell'isola e che per l'occasione curerà un’estemporanea di body painting, accompagnata dalle note del quartetto composto da Rostislav Prachum, Yuri Altana, Federica piu e Lorenzo Agus C. Nell'ambito della manifestazione, il concorso I vini contadini destinato ai produttori non imbottigliatori.

© Riproduzione riservata