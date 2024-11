Domenica, a Pau, si terrà una giornata, all’interno del progetto Arci, intitolata “Creazione del giardino della Biodiversità”. Un’iniziativa finanziata da fondi regionali destinati alla cura e valorizzazione dei “Beni Comuni”, e coordinata dal Ceas di Pau e dal Comune. “Abbiamo riorganizzato – commenta la sindaca Alessia Valente – una parte dell’area della pineta tramite sistemazione della copertura de “Sa Baracca”, che verrà utilizzata per l’attività didattica con le scuole, e la realizzazione di tavoli in legno. Ora la piantumazione di diverse specie, con la collaborazione dei bambini”. Il programma prevede, dalle 10.30, nell’area della pineta in località “Sennixeddu”, la piantumazione delle essenze che diventeranno parte integrante del progetto che darà vita al giardino delle biodiversità. A fine mattinata, alle 12.30, ci sarà un rinfresco in montagna per poi concludere le operazioni nel pomeriggio. La partecipazione è aperta a tutti. “La tutela dell'ambiente – conclude Valente - è per noi una priorità e da diverso tempo che, in collaborazione con il Ceas, poniamo in essere diverse attività che coinvolgono i bambini e in generale la comunità, creando in questo modo un sistema in cui l'uomo e l'ambiente possono convivere”.

