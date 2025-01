Di giornate della pace, la Diocesi di Tempio-Ampurias ne ha organizzato parecchie nel tempo ma quella di quest’anno, dal titolo intitolata “La Pace in Azione”, che si svolgerà a Calangianus, domenica 26 gennaio, assumerà un particolare significato, considerati i venti di guerra, vicini e lontani (e col rischio che si allarghino) che impensieriscono non poco. La “Festa della Pace 2025” sarà organizzata dall’Azione Cattolica Ragazzi (ACR), e a partecipare sono chiamati giovani e non delle parrocchie della diocesi gallurese e anglonese.

Ad accogliere i partecipanti sarà il nuovo parroco e vicario vescovile, don Andrea Domanski, nella palestra delle Scuole Medie. Alle ore 11:00 inizierà la Marcia della Pace, con cartelloni e striscioni, che partirà da Piazza Convento per raggiungere la Chiesa parrocchiale di Santa Giusta dove, alle ore 12:00, sarà celebrata la Messa, presieduta dal vescovo, mons. Roberto Fornaciari.

Ogni parrocchia presente leggerà, durante la Messa, con un proprio rappresentante, un’intenzione di preghiera per la pace. Al termine della funzione i partecipanti ritorneranno presso la palestra delle Scuole Medie per la condivisione del pranzo al sacco. La giornata si chiuderà alle 15:00.

