23 febbraio: buon compleanno all’attrice Emily Blunt.

Nata il 23 febbraio 1983 a Londra, Emily Blunt, conosciuta per il suo talento versatile, ha raggiunto la fama internazionale grazie a ruoli che spaziano dalla commedia al thriller, passando per il musical e la fantascienza.

Dopo aver iniziato la carriera a teatro e in televisione, si è imposta nel cinema con “Il diavolo veste Prada” (2006), dove interpreta l’assistente altezzosa di Miranda Priestly, ruolo che le ha regalato notorietà e una nomination ai Golden Globe. Ha poi dimostrato la sua versatilità in film come “The Young Victoria” (2009), “Edge of Tomorrow” (2014) accanto a Tom Cruise, e “Sicario” (2015), dove veste i panni di un’agente dell’FBI coinvolta nella lotta al narcotraffico.

Nel 2018 ha incantato il pubblico con “Il ritorno di Mary Poppins”, in cui ha raccolto l’eredità di Julie Andrews. Ha poi recitato in “A Quiet Place” (2018) e nel sequel, diretti dal marito John Krasinski, ottenendo grande successo. Nel 2023 ha ricevuto una nomination agli Oscar per “Oppenheimer”.

Con il suo talento e la sua eleganza, Emily Blunt è una delle attrici più apprezzate della sua generazion

