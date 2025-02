Il 22 febbraio la Chiesa ricorda Santa Margherita da Cortona, vissuta nel XIII secolo. Ecco la sua storia.

Santa Margherita da Cortona (1247-1297) è una delle figure più affascinanti della spiritualità medievale. Nata in una famiglia contadina a Laviano, in Toscana, rimase orfana di madre e soffrì un'infanzia difficile. Da giovane, si legò sentimentalmente a un nobile di Montepulciano, con cui visse per anni fuori dal matrimonio. Dopo l'omicidio del compagno, Margherita fu travolta dal dolore e dalla vergogna, trovando rifugio a Cortona, dove si convertì radicalmente alla fede.

Divenne terziaria francescana e si dedicò a un'esistenza di penitenza, preghiera e assistenza ai poveri e agli ammalati. Fondò un ospedale e un'associazione di donne per il servizio ai bisognosi. La sua vita fu segnata da visioni mistiche e da un profondo amore per l'Eucaristia. Morì nel 1297 e fu canonizzata nel 1728 da Benedetto XIII.

Santa Margherita è ricordata per il suo straordinario percorso di conversione e la sua dedizione ai più deboli. È considerata patrona di Cortona e protettrice delle donne pentite. Il suo esempio testimonia che la santità è possibile anche per chi ha un passato turbolento, grazie alla misericordia divina.

