22 febbraio, tanti auguri a Drew Barrymore, una delle attrici più iconiche di Hollywood.

Classe 1975, è nota per la sua carriera iniziata in tenera età. Discendente di una famosa dinastia di attori, ottenne il successo mondiale a soli 7 anni con “E.T. l'extra-terrestre” (1982), diretto da Steven Spielberg. Tuttavia, la fama precoce la portò a una giovinezza turbolenta, segnata da dipendenze e problemi personali, da cui è riuscita a risollevarsi con determinazione.

Negli anni ’90 e 2000 si è affermata come star di commedie romantiche di successo come “Prima o poi me lo sposo” (1998), “50 volte il primo bacio” (2004) e “Charlie’s Angels” (2000). Ha anche dimostrato talento dietro la macchina da presa, debuttando come regista con “Whip It” (2009).

Oltre alla carriera cinematografica, Drew è un'imprenditrice di successo, con una sua linea di cosmetici e una casa di produzione. Dal 2020 conduce “The Drew Barrymore Show”, talk show di successo.

Simbolo di resilienza e versatilità, continua a ispirare il pubblico con il suo talento e il suo spirito positivo.

(Unioneonline)

