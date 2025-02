20 febbraio, buon compleanno a Rihanna!

Nata nel 1988 a Saint Michael, alle Barbados, Robyn Rihanna Fenty è stata scoperta a soli 16 anni, firmando un contratto con Jay-Z e debuttando con Pon de Replay nel 2005.

Da allora, ha collezionato successi planetari come "Umbrella”, “Diamonds” e “We Found Love”, arrivando a vincere numerosi Grammy Awards e vendendo oltre 250 milioni di dischi.

Oltre che star della musica, Rihanna è un’affermata imprenditrice pioniera nel mondo della moda e della bellezza. Nel 2017 ha lanciato Fenty Beauty, un brand rivoluzionario per l’inclusività dei prodotti cosmetici, seguito dalla linea di lingerie Savage X Fenty. Queste iniziative l’hanno anche fatta entrare nella lista di Forbes delle donne più influenti del Pianeta.

Non solo artista e imprenditrice, Rihanna è anche un'attivista impegnata in cause sociali e benefiche.

