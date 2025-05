Arriva il nuovo Dl Infrastrutture, approvato dal Governo, che prevede anche novità sulle tratte aeree in continuità territoriale da e per la Sardegna.

Il provvedimento, in particolare, conterrà anche la misura di un “tetto massimo” ai prezzi per i voli in continuità, per arginare il caro tariffe. Tale misura sarà inserita nel prossimo bando e dovrebbe essere dunque attiva non nell’immediato, bensì a partire dal 2026.

Una norma nazionale per fare da freno ai prezzi incontrollati che va a rafforzare il progetto dell’assessorato regionale ai Trasporti, che prevede anch’esso il “tetto massimo” ai prezzi dei voli e che deve ancora passare l’esame di Bruxelles.

