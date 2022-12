Tornare dai propri familiari nelle settimane di Natale e Capodanno è un vero e proprio salasso per i non residenti nell’Isola.

Per raggiungere la Sardegna in aereo o partire verso Roma e Milano devono prepararsi a sborsare anche fra i 300 e i 500 euro a persona con Ita e Volotea, le due compagnie che effettuano il servizio di continuità territoriale aerea su Roma Fiumicino e Milano Linate.

Le tariffe per i residenti restano calmierate, ma per gli altri il viaggio è carissimo, anche in classe economica. Si può risparmiare scegliendo giorni in cui i prezzi sono accessibili, magari partendo prima di Natale e tornando nella settimana successiva al Capodanno con le low cost, ma non tutti possono permetterselo.

Nei giorni scorsi Regione, Ita e Volotea hanno trovato l’accordo per scongiurare l’isolamento, inserendo nuove frequenze, +36 voli in questo periodo dell’anno.

E si attende il 27 dicembre, data entro cui le compagnie che vogliono aggiudicarsi le rotte in esclusiva tra il 17 febbraio 2023 e il 26 ottobre 2024 dovranno presentare le domande per il bando europeo.

