La guerra delle low cost in Sardegna accorcia la stagione turistica. Sul tabellone dei voli dell’aeroporto di Cagliari oltre ai collegamenti in continuità territoriale, gestiti da Ita Airways, e salvo due incursioni di Easyjet e Vueling, c’è solo Ryanair. Volotea mette a disposizione 12 rotte per l’estate, una in più rispetto allo scorso anno: ma solo nei mesi di luglio e agosto. Con buona pace della tanto decantata destagionalizzazione.

Intanto si registrano i primi problemi per i collegamenti del ponte di Pasqua: sull’asse Milano-Cagliari è già impossibile trovare un posto per viaggiare giovedì 28 marzo. Stesso discorso per i trasporti tra l’Isola e lo scalo lombardo il 2 aprile. E senza andare troppo lontano, basta guardare al quasi tutto esaurito fatto registrare per l’imminente weekend in vista della trasferta dei tifosi rossoblù per Monza-Cagliari.

Si sistemerà tutto con la continuità territoriale che verrà disegnata dalla giunta Todde? Difficile: l’attuale regime scade a ottobre, i bandi devono essere predisposti con largo anticipo e le prime scadenze sono ad aprile. L’esecutivo non si è ancora insediato e una data certa non c’è.

