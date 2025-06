Aerei: in continuità territoriale già da ieri mattina non si trovano posti per il fine settimana sulla tratta Cagliari-Milano. Treni: lavori di restyling da 60 milioni sulla rete, Trenitalia annuncia tagli delle corse, disagi e bus sostitutivi per viaggiare tra nord e sud dell'Isola. Inizia così un’estate di passione per i sardi che devono viaggiare, per terra e per mare.

Il fronte aerei

Il prossimo fine settimana, l’esordio della stagione “calda”, si annuncia non a caso di grande passione per i residenti e i pendolari, soprattutto sulla tratta Milano Linate-Cagliari e viceversa. Vecchie polemiche su cui i sindacati rinnovano però le proteste spingendo la Regione a farsi valere sulle compagnie in regime di continuità territoriale, le quali dovrebbero essere obbligate ad aggiungere voli supplementari nel caso il tasso di riempimento medio tocchi quote allarmanti.

Il fronte ferrovie

Trenitalia invece ha in corso un intervento di restyling da oltre 60 milioni. Da domenica scorsa a martedì 24 giugno, per lavori di manutenzione straordinaria (7 milioni per il potenziamento tecnologico e infrastrutturale), tra le stazioni di Oristano e Ozieri Chilivani i treni possono subire variazioni e cancellazioni tra Oristano e Sassari e tra Oristano e Olbia. Per limitare i disagi, Trenitalia ha previsto corse con bus tra Oristano e Sassari-Porto Torres e viceversa e tra Oristano e Olbia e viceversa. I bus offrono sia collegamenti diretti che con tutte le fermate intermedie.

Ma il meglio (o peggio) arriverà dal 25 giugno al 14 settembre, quando la linea sarà interrotta tra le stazioni di Oristano e Macomer: saranno investiti 4 milioni per la manutenzione straordinaria e ben 50 per per lavori propedeutici alla realizzazione della tecnologia Ertms (European Rail Traffic Management System). Trenitalia ha previsto corse di bus tra Oristano e Macomer, in coincidenza con il treno Cagliari-Oristano e il treno Macomer-Sassari/Olbia. E sono annunciati possibili tempi lunghi di percorrenza a causa del traffico.

