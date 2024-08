Addio agli idonei “non beneficiari” nelle graduatorie per le borse di studio universitarie in Sardegna. «Un importante traguardo»: così Roberto Deriu, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, commenta lo stanziamento di circa 14 milioni, nella manovra di assestamento di bilancio, in anticipo rispetto ai fondi Pnrr che arriveranno a fine anno. Questo consentirà a tutti gli idonei, già ad ottobre, di essere beneficiari.

«Finalmente scompare l'odiosa dicitura di “idoneo non beneficiario”– le parole Deriu –. Questa misura rappresenta il frutto di un lavoro iniziato anni fa, attuata con la giunta Pigliaru, con l'obiettivo di evitare che tanti giovani abbandonassero il percorso accademico a causa dell'incertezza che si veniva a creare. Sotto la giunta Solinas, purtroppo, abbiamo assistito a un arretramento, con molti studenti che, nonostante fossero idonei, risultavano appunto ‘non beneficiari' nelle prime graduatorie, per poi essere recuperati solo successivamente. Questo causava gravi disagi alle famiglie e rischiava di compromettere il futuro accademico di tanti giovani sardi».

«Ringraziamo la presidente Alessandra Todde e l’assessora Ilaria Portas per il grande lavoro compiuto per rendere possibile questa misura che rappresenta un cambio di passo radicale che finalmente mette al centro i giovani e il loro diritto allo studio», ha aggiunto il capogruppo dem, sottolineando come il PD abbia sempre promosso queste politiche. Deriu ha anche riconosciuto l'importanza del finanziamento aggiuntivo di 1,4 milioni di euro per garantire il servizio di trasporto scolastico agli studenti con disabilità.

(Unioneonline/v.f.)

