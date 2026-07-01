Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nella piana di Ottana, interessando la zona dell’area industriale.

Le fiamme hanno rapidamente alimentato una densa colonna di fumo, ben visibile anche dai paesi vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il fronte del fuoco e impedirne l’ulteriore propagazione.

Quasi in contemporanea, un altro incendio è scoppiato nelle campagne di Noragugume, a pochi chilometri di distanza. Al momento restano da accertare le cause dei due roghi.

L'incendio a Noragugume

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