Xi Jinping è in Francia, affari Ue e Ucraina al centro della visita

Il presidente cinese Xi Jinping è in Francia, prima tappa del primo viaggio europeo da cinque anni a questa parte, che lo porterà poi in Serbia e Ungheria.

L'Ucraina e il complesso rapporto commerciale con l'Ue si preannunciano al centro della sua visita.

In una dichiarazione rilasciata al suo arrivo a Parigi, Xi ha affermato che i legami tra Cina e Francia sono "un modello per la Comunità internazionale di coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti tra Paesi con sistemi sociali diversi".

Il presidente cinese è stato accolto da Emmanuel Macron all'Eliseo con anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Nel trilaterale l'invito a Xi a ridurre gli squilibri commerciali e a usare la sua influenza sulla Russia per quanto riguarda la guerra in Ucraina, mentre si teme che le sanzioni sulle esportazioni verso la Russia siano aggirate dalleaziende cinesi.

(Unioneonline/v.l.)