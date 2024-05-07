Venditti "rimprovera" Sangiuliano: "Parli al passato, è un problemaccio"

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2024 Venditti “rimprovera” Sangiuliano: “Parli al passato, è un problematico” Dopo l’arrivo di Sangiuliano alla presentazione del progetto culturale “Notte prima degli esami”, con Antonello Venditti, lo stesso ministro della Cultura si è rivolto al cantautore: “Lo ritengo un grande artista che ha racontato la mia generazione, è sempre stato onesto intellettualmente. Erano anche anni temibili…”. A quel punto Venditti lo ha interrotto. “Il bello è che parla al passato”, lo ha affermato. “Siamo diversamente giovani”, ha risposto Sangiuliano. “Guarda che è un problemaccio: parla di oggi. L’età non esiste, quindi puoi recuperare tutto quello che ti sei perso”, ha puntualizzato Venditti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev