Ulassai capitale dell'escursionismo nel segno di Maria Lai
Ottanta escursionisti arrivati da tutta Italia, strutture turistico-ricettive sold out: Ulassai capitale dell'escursionismo, nel binomio ambiente-cultura. Da giovedì a domenica il centro ogliastrino si è confermato formidabile attrattore turistico, grazie al social trekking, un progetto nato dalla cooperativa Walden viaggi a piedi, che ogni anno sceglie una località italiana diversa per il raduno degli appassionati.
Nelle voci di organizzatori e partecipanti le emozioni vissute per quattro giorni in Ogliastra. Nel segno inconfondibile di Maria Lai.
Le interviste a Simone Depau, guida ambientale escursionistica di Ulassai, e Francesca Benassai, toscana, vicepresidente della cooperativa