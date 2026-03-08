Cronaca Sardegna

Ulassai capitale dell'escursionismo nel segno di Maria Lai

08 marzo 2026 alle 14:59aggiornato il 24 maggio 2026 alle 14:18

Ottanta escursionisti arrivati da tutta Italia, strutture turistico-ricettive sold out: Ulassai capitale dell'escursionismo, nel binomio ambiente-cultura. Da giovedì a domenica il centro ogliastrino si è confermato formidabile attrattore turistico, grazie al social trekking, un progetto nato dalla cooperativa Walden viaggi a piedi, che ogni anno sceglie una località italiana diversa per il raduno degli appassionati.

Nelle voci di organizzatori e partecipanti le emozioni vissute per quattro giorni in Ogliastra. Nel segno inconfondibile di Maria Lai.

Le interviste a Simone Depau, guida ambientale escursionistica di Ulassai, e Francesca Benassai, toscana, vicepresidente della cooperativa

 

Tonio Pillonca