Ucraina, Meloni: "Senza aiuti a Kiev guerra più vicina a noi"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "La definizione della tempistica del percorso di pace, non dipende ovviamente da me. L'Ucraina ho una posizione diversa da chi sostiene che non dovremmo inviare armi" a Kiev. "Io penso sia l'esatto contrario. L'unica possibilità di avere un tavolo di trattativa è mantenendo l'equilibrio delle forze in campo". Perchè, senza il supporto all'Ucraina, "ci sarebbe stata una invasione" da parte della Russia e oggi "avremmo avuto una guerra più vicina a casa nostra". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev