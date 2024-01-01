Tuffo di Capodanno, sulla spiaggia di Balai la 19esima edizione

Costume, magliette e tanta voglia di confrontarsi con le basse temperature dell’acqua. A Porto Torres la 19esima edizione del Tuffo di Capodanno nel mare della splendida spiaggia di Balai registra numeri da record.

L’iniziativa benaugurante più spettacolare e goliardica dell’anno ha coinvolto oltre 170 bagnanti e una presenza di pubblico straordinaria.

Il veterano Salvatore Delogu, 89 anni il 25 gennaio prossimo, è il vero protagonista dell’evento benefico che quest’anno ha destinato la raccolta fondi a favore di Emergency. In testa a tutto il gruppo si è tuffato per primo.