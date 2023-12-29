Schlein: "Manovra non ha visione e fa male al Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 Questa è una manovra "che fa male al Paese ed infligge un colpo fatale ai servizi pubblici" con "mance e mancette distribuite con una logica di scambio al ribasso imbarazzante". A dirlo è stata la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in dichiarazione di voto, nell'Aula della Camera, sul disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e sulla relativa nota di variazioni. "Questa è una manovra senza visione", ha aggiunto. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev