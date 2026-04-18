Spiragli di pace tra Usa e Iran. Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano, avvertendo però che richiuderà lo Stretto se gli Usa non toglieranno il blocco ai porti iraniani.

Trump da parte sua ribatte che la stretta rimarrà finché non sarà raggiunto un accordo con Teheran. «Ci siamo molto vicini», ha assicurato il tycoon ai giornalisti a bordo dell'Air Force One affermando che il regime ha accettato di sospendere il programma nucleare e ribadendo che l'uranio arricchito sarà portato negli Usa.

Netanyahu e i suoi consiglieri, nel frattempo, sottolineano di essere rimasti "scioccati" dal post in cui Trump afferma che Washington ha proibito a Israele di bombardare il Libano: lo riportano media americani, secondo i quali Tel Aviv ha chiesto alla Casa Bianca chiarimenti.

LE NOTIZIE DELLA GIORNATA:

Trump, senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la sua scadenza di mercoledì. "Potrei non estenderlo, ma il blocco continuerà", ha detto Trump ai giornalisti rispondendo a una domanda su cosa avrebbe fatto in caso di mancato accordo con l'Iran. Ma "penso che accadrà", ha aggiunto riguardo al potenziale accordo di pace.

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