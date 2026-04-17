«In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata come già annunciata dall'organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell'Iran». Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi.

Un annuncio accolto con soddisfazione anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: «L'Iran ha appena annunciato che lo Stretto dell'Iran è pienamente aperto e pronto per il transito completo. Grazie», ha scritto il leader di Washington sul suo social Truth. «L'Iran, con l'aiuto degli Stati Uniti, ha rimosso o sta rimuovendo tutte le mine» in mare, ha aggiunto Trump.

La riapertura è arrivata dopo l’annuncio della tregua di dieci giorni tra Israele ed Hezbollah in Libano e mentre all'Eliseo di Parigi era in corso la Conferenza dedicata proprio alla navigazione marittima a Hormuz, alla quale hanno partecipato in presenza il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer, la premier Meloni e il cancelliere tedesco Merz, con collegati rappresentanti di diversi Paesi. Domenica, invece, è atteso il prossimo round di trattative Usa-Iran, che dovrebbe tenersi nuovamente a Islamabad, in Pakistan.

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(Unioneonline)

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