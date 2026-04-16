Rapina con ostaggi in una filiale della banca Credit Agricole a Napoli, in piazzale Medaglie D’oro, nel quartiere dell’Arenella.

I rapinatori, armati, all’arrivo delle forze dell'ordine sul posto si sono barricati dentro con gli ostaggi. Tra dipendenti e clienti, erano una trentina le persone presenti all’interno della filiale.

Dopo attimi di tensione, gli ostaggi sono stati liberati. Le forze dell’ordine, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno aperto un varco e fatto irruzione nell’istituto, riuscendo a liberare gli ostaggi. Sei di loro si sono sentiti male e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche, sul posto è intervenuta anche l’ambulanza. Solo tanto spavento per fortuna, nessuno di loro è in gravi condizioni.

Poco prima delle 14 sul posto è arrivato anche il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri.

Ma l’emergenza non è rientrata, i rapinatori sono ancora barricati dentro e l’edificio è circondato: sarebbero 4 o 5 i malviventi.

Secondo quanto riporta LaPresse, la banda avrebbe fatto irruzione in banca sfondando la vetrina con un'auto ariete, una Alfa Romeo Giulietta forse rubata, con una targa contraffatta incollata sopra.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata