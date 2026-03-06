Rinnovabili, lo stop del Tar a Gonnesa: perché ha vinto lo scudo urbanistico

Il Tar ha respinto il ricorso di una società energetica contro il diniego del Comune di Gonnesa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola E3, in località Moru Nieddu.

Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto la coerenza della scelta con il Piano Urbanistico Comunale, adeguato al Piano Paesaggistico Regionale, ribadendo che la pianificazione territoriale comunale può legittimamente individuare destinazioni e limiti all’insediamento di impianti legati alle energie rinnovabili.

Si afferma un principio: la programmazione urbanistica resta uno strumento centrale di governo del territorio. Sulla sentenza, già considerata ‘’apripista’’ per la difesa dell’Isola dalla speculazione energetica, è intervenuto a Radar, su Videolina, il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco.