Prevedere un’eruzione solare? Oggi è possibile, il nuovo metodo degli astronomi di Cagliari

Prevedere un’eruzione solare oggi è possibile. Un nuovo metodo sviluppato dagli astronomi dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari permette infatti di anticipare i brillamenti solari con una precisione che arriva fino all’89%.

Lo studio, pubblicato pochi giorni fa, descrive una tecnica innovativa basata sull’osservazione del Sole attraverso due importanti radiotelescopi italiani: il Sardinia Radio Telescope in Sardegna e il radiotelescopio di Medicina, vicino a Bologna. Analizzando particolari segnali radio provenienti dall’atmosfera solare, i ricercatori sono riusciti a individuare indizi che precedono i brillamenti.

I brillamenti solari sono potenti esplosioni di energia che si verificano sulla superficie del Sole. Quando sono particolarmente intensi, possono provocare tempeste geomagnetiche capaci di disturbare l’ambiente spaziale attorno alla Terra. Le conseguenze possono essere significative: satelliti in orbita che smettono di funzionare correttamente, sistemi di navigazione compromessi e possibili interferenze nelle reti di telecomunicazione.

Per questo motivo riuscire a prevedere questi fenomeni è un obiettivo fondamentale per la cosiddetta “meteorologia spaziale”, la disciplina che studia l’impatto dell’attività solare sulla tecnologia e sulle infrastrutture terrestri.

Il metodo sviluppato dagli astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) rappresenta un passo avanti importante. Grazie alla collaborazione tra il team di Cagliari e altri gruppi di ricerca italiani, le osservazioni radio hanno permesso di individuare segnali precursori dei brillamenti, aumentando notevolmente la capacità di previsione.

Questa scoperta apre nuove prospettive nello studio del Sole e nella protezione delle tecnologie spaziali. Con strumenti come il Sardinia Radio Telescope, l’Italia si conferma protagonista nella ricerca astronomica internazionale e nello sviluppo di tecniche sempre più avanzate per comprendere e monitorare la nostra stella.