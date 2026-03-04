Pratobello in Consiglio Regionale, Campo Largo: «Nuova legge dalla Giunta e pronta l'impugnazione del Decreto Meloni»

«La Giunta sta impugnando il Decreto Rinnovabili del Governo e sta lavorando a una nuova legge». L'annuncio, in Consiglio Regionale, dal Campo Largo a margine dell'avvio delle audizioni dei Comitati Promotori della Pratobello 24, nelle Commissioni Governo del Territorio e Attività Produttive, riunite in seduta congiunta. L'impugnazione del Decreto è ritenuto il passo necessario per riavviare il percorso di tutela del paesaggio davanti a uno scenario normativo mutato. Sulla Pratobello, sono state date garanzie che il testo, sostenuto e firmato da 211mila sardi, verrà preso in considerazione e integrato con la proposta dell'esecutivo.

PIERO COMANDINI PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

ROBERTO LI GIOI PRESIDENTE COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO CONSIGLIO REGIONALE

ANTONIO SOLINAS PRESIDENTE COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CONSIGLIO REGIONALE