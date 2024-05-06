Israele prepara l'assalto: pioggia di volantini israeliani su Rafah per invitare all'evacuazione

Le forze di difesa israeliane hanno riferito oggi di voler spostare circa 100.000 persone da Rafah nell'ambito di un'evacuazione annunciata questa mattina.

Il tenente colonnello Nadav Shoshani, portavoce dell'esercito, ha detto che a circa 100.000 persone è stato ordinato di trasferirsi in una vicina zona umanitaria allestita da Israele, chiamata al-Mawasi.

Israele ha pubblicato una mappa dell'area di evacuazione e gli ordini sono stati impartiti tramite volantini lanciati dal cielo, messaggi di testo e trasmissioni radiofoniche.

(Unioneonline/v.l.)